Juve-Friburgo, Streich già pizzica: “Superlega? Imparassero a gestire i soldi che hanno già"

TORINO - C'è un Roma-Juventus da giocare prima di pensare all'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo in programma giovedì all'Allianz Stadium. Il tecnico dei tedeschi Christian Streich ha però deciso di accendere subito la sfida con i bianconeri, parlandone al termine della partita di Bundesliga pareggiata ieri 0-0 in casa del Borussia Monchengladbach: "In genere è il 'Gladbach che gioca in certi palcoscenici, ora però sarà il Friburgo ad affrontare la Juventus. I ragazzi hanno fatto un lavoro talmente buono che ora possiamo andare a Torino. È incredibile". Dopo aver lodato il suo lavoro, l'allenatore 57enne ha deciso di mostrare come la sua stima per la società bianconera (pur senza nominarla esplicitamente) sia calata nell'ultimo periodo: "Sono cresciuto con questi club da bambino e tutto era incredibile, avevano grandi giocatori. Poi però vedo cosa sta succedendo adesso, in particolare per grandi squadre in Spagna e in Italia, e mi rendo conto che il romanticismo è finito".