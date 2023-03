Friburgo, Flekken: "Affrontare la Juve sarà apice della carriera. E Di Maria..."

TORINO - Sarà una partita speciale per il Friburgo, quella in programma all'Allianz Stadium contro la Juventus in Europa League. Lo ha confermato il portiere dei tedeschi, Mark Flekken, che in un'intervista a SWR Sport ha spiegato perché non sia ancora nervoso e non veda l'ora di giocare questa sfida: “Penso che sarà un punto culminante della carriera di alcuni di noi. Ecco perché stiamo cercando di goderci la partita e di trarne il meglio". Il 29enne olandese ha continuato: “Non credo di dover dire a nessuno che la Juventus abbia un'ottima squadra, con una qualità individuale molto alta. Ci sono dei giocatori di livello mondiale, che non giocano solo per la Juventus ma anche nelle rispettive nazionali".