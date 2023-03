Roma-Real Sociedad, Alguacil: "Possiamo passare il turno, vogliamo fare una grande partita"

Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha presentato in conferenza stampa la sfida dell'Olimpico contro la Roma nell'andata dell'ottavo di finale di Europa League: "Abbiamo una grande sfida davanti a noi contro un grande rivale. Siamo pieni di speranza e sappiamo di essere in grado di raggiungere la vittoria. È il nostro obiettivo". Il tecnico basco ha poi aggiunto: "Europa League, Roma, Mourinho, ottavi di finale. La squadra è molto emozionata e vogliamo fare una grande partita. Non vediamo l'ora che arrivi il momento. Voglio vedere i giocatori in una partita di questo tipo. Conosciamo l'importanza di questa competizione, sono rimaste poche squadre e vogliamo andare avanti. Siamo arrivati a marzo, ma vogliamo continuare".