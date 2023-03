La Juventus, le tedesche e i trionfi: i precedenti che fanno ben sperare

La Juventus affronta il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League . E' il primo confronto tra le due squadre, che non si sono mai affrontate in competizioni ufficiali. La formazione bianconera, però, ha affrontato più volte club tedeschi nelle coppe europee ed è rimasta imbattuta in sette delle ultime otto sfide contro squadre tedesche in tornei Uefa (4 vittorie e 3 paregg): l’unica sconfitta è quella contro il Bayern Monaco del 16 marzo 2016 (2-4, dopo i tempi supplementari, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League).

Juve e tedesche, i precedenti che fanno ben sperare

Un dato relativo ai precedenti tra Juventus e squadre tedesche in Coppa Uefa fa ben sperare la formazione di Allegri. Come riportato sul sito ufficiale del club bianconero, infatti, "in ognuna delle 3 Coppe Uefa vinte dalla Vecchia Signora – la manifestazione progenitrice dell'attuale Europa League – proprio superare uno o più club teutonici ha portato al trionfo". Nel 1976/77, stagione del primo trionfo della Coppa Uefa da parte della Juve, i bianconeri di Trapattoni eliminarono il Magdeburgo vincendo sia in trasferta (1-3) che in casa (1-0) mentre nel trionfo del 1990 i bianconeri affrontarono addirittura tre squadre della Germania: Karl Marx Stadt, club della Sassonia, oggi ribattezzato Chemnitz, Amburgo e Colonia. Infine, la Coppa Uefa vinta allo Stadio Delle Alpi nel 1993 contro il Borussia Dortmund in finale.