Roma, El Shaarawy e Kumbulla stendono la Real Sociedad. Pari per l'Arsenal

ROMA - La Roma conquista il primo atto della doppia sfida contro la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di Europa League. Al 13' i giallorossi passano subito: contropiede perfetto condotto da Dybala, Abraham riceve e serve sul secondo palo El Shaarawy che trasforma al volo. Al 21' rispondono gli spagnoli con Kubo che centra il palo da posizione molto defilata, poi Remiro combina il pasticcio, ma Dybala e Pellegrini non ne approfittano per raddoppiare. Prima della mezz'ora è Smalling a rischiare l'autorete e a ridosso dell'intervallo il portiere della Real rischia nuovamente l'errore, ma questa volta è Abraham a perdonarlo. Ad inizio ripresa partono forte gli ospiti, la Roma perde Pellegrini per un duro colpo alla testa e Belotti centra un incrocio dei pali. I giallorossi si difendono bene, pur rischiando con Merino che sciupa da due passi, e all'87' raddoppiano con Kumbulla che spinge dentro di testa un corner perfetto di Dybala. Mourinho vince la prima battaglia e vede i quarti avvicinarsi, Alguacil si giocherà il tutto per tutto in Spagna.