Friburgo-Juventus, arbitra Gözübüyük: i precedenti con le italiane

NYON (Svizzera) - Designati gli arbitri per le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì 16 marzo. La prima italiana a scendere in campo, alle 18.45, sarà la Juventus, impegnata sul campo del Friburgo dopo la vittoria per 1-0 ottenuta all'andata a Torino. In Germania l'arbitro sarà l'olandese Serdar Gözübüyük che avrà come assistenti i connazionali Erwin Zeinstra e Johan Balder, quarto ufficiale di gara Joey Kooij, quindi al Var Dennis Higler e Rob Dieperink. Alle 21, a San Sebastian, Real Sociedad-Roma con i giallorossi di Mourinho che all'andata vinsero 2-0. A dirigere il match sarà il rumeno Istvan Kovacs , con lui i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene come guardalinee, Horatiu Fesnic quarto uomo, quindi alla Var i tedeschi Bastian Dankert e Soren Storks.

Gözübüyük, i precedenti con le italiane

Il fischietto della sezione di Haarlem, 507 gare dirette in carriera, di cui 16 in Champions e 35 in Europa League (in entrambi i casi compresi i preliminari), troverà di fronte un club o una selezione italiana per la 14ª volta in carriera. Il bilancio recita di due sconfitte per la Lazio e di una per la Roma, mentre sorride l'unico precedente con Milan, Torino, Fiorentina, Napoli e Sassuolo. Inoltre, un pareggio per la Nazionale azzurra Under 17, due vittorie per l'Under 21 ed un successo ed un pari per quella maggiore.