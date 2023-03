Diretta Real Sociedad-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - La Roma di José Mourinho vola in Spagna per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. I giallorossi, forti del 2-0 dell'andata all'Olimpico firmato El Shaarawy-Kumbulla, vogliono conquistare il pass per i quarti, ma dovranno fare i conti con la voglia di rivincita dei baschi. Da quando la Coppa Uefa ha preso la nuova denominazione, nel 2009, i capitolini non si sono mai spinti oltre gli ottavi di finale. Abraham e compagni vogliono riscattarsi dopo il ko in campionato contro il Sassuolo (4-3) e andare avanti in Europa sarebbe il giusto riconoscimento a una tifoseria sempre molto presente. Dall'altra parte del campo ci sarà una Real Sociedad in crisi di risultati: tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque tra Europa League e Liga, con l'ultima vittoria che risale ormai a oltre un mese fa, 3-2 in casa dell'Espanyol il 13 febbraio.