Juve, Vlahovic: "Ringrazio la squadra. Resto umile, penso solo a lavorare"

FRIBURGO (Germania) - La Juventus stacca il pass per i quarti di finale di Europa League grazie al successo per 2-0 sul campo del Friburgo con il ritorno al gol di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo, dopo il gol annullato dal Var, si è riscattato dal dischetto realizzando il rigore dell'1-0 per tranquillizzare la questione del doppio confronto. Un Vlahovic abbracciato calorosamente da tutti i compagni in entrambe le reti: "Ringrazio sempre tutti, siamo uniti, siamo una squadra, abbiamo passato tante cose, mi ha fatto piacere vedere uan cosa così e penso di poter aiutare di più. Sicuramente prestazione che vale tanto, ogni gol all’attaccante dà fiducia perché noi viviamo di gol. Cerco di essere umile, lavorare piùà tutti e fare gol. La cosa più importante è vincere e andare avantila cosa più importante che abbiamo vinto e passato il turno. Avevamo sofferto un po' alla fine ma ne siamo usciti vincenti come una grande squadra. Dobbiamo continuare a lavorare con più umiltà e determinazione".

Juventus, Vlahovic: "Scintilla? Lavoriamo tutti i giorni"

"Vincere l'Europa League? Andiamo partita per partita, abbiamo i nostri obiettivi e speriamo di ottenre di buone risultati. Parliamo tutti i giorni, dobbiamo stare tutti insieme come siamo adesso e continuare così perché ci porta risultati. Lavorare di più con più convinzione e compatezza"

Juventus, Vlahovic: "Non leggo nulla, conta solo vincere e andare avanti"

"Cercavo di tenermi fuori da tutte queste cose, non leggere niente. Sono le situazioni è così: quando segna va bene, quando non segni non va bene niente. Anche quando faccio gol o non faccio gol non leggo niente, non do importante a queste cose. Cerco di essere umile, fare più gol possibili perché per noi è importante ma la cosa più importante è che vinca la squadra"