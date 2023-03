Follia con Fiorentina e Siviglia, in Turchia stadi fuori controllo

Non è stata una settimana memeorabile per il calcio europeo, tre giorni ad alta tensione che ha portato agli episodi di Napoli con i tifosi dell'Eintracht, ma anche altri avvenimenti che si sono consumati addirittura sul terreno di gioco. E' il caso della Turchia con due gare di Conference ed Europa League che hanno offerto due spiacevoli casi di pura follia scatenati dai tifosi di Sivasspor e Fenerbahce. A Sivas, la Fiorentina di Italiano è andata a vincere 4-1 strappando il pass per i quarti di Conference, ma al fischio finale è accaduto l'impensabile: invasione di un tifoso turco e pugno in faccia al giovane centrocampista viola, Alessandro Bianco che ha riportato la frattura del naso. Il supporter del Sivasspor sarebbe già stato arrestato e secondo i media dell'Anatolia verrà processato per direttissima, intanto a Firenze il giocatore classe 2002 deciderà con il suo legale come procedere nei confronti del suo aggressore. Un gesto folle, ma purtroppo non l'unico della serata in Turchia.