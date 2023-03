Lapo Elkann, elogi alla Juve e... allo Sporting. Aspettando il sorteggio

TORINO - Europa League da batticuore in casa Lapo Elkann. Scrive il nipote dell’Avvocato, giocando un po’ con le passioni di casa: «Felice per mia moglie e i miei figli. Grande Sporting Portugal. Ieri è passata la mia squadra, speriamo di non incontrare la Juventus, se no guai in famiglia… » se la ride Lapo giocando sul tifo della moglie Joana e dei ragazzi. «Forza Juve, grande ieri sera», sottolinea nell’altro tweet. Insomma, una famiglia nel pallone, in attesa del sorteggio. E di un possibile derby del cuore.