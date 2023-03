Trincao: la Juve sfiorata, la chance Barcellona e la rinascita Sporting

La Juventus è stata protagonista di un sorteggio non fortunatissimo in Europa League: i bianconeri dovranno infatti sfidare lo Sporting Lisbona , che agli ottavi di finale ha eliminato ai calci di rigore l' Arsenal delle meraviglie di Mikel Arteta. Una squadra, quella di Ruben Amorim, tutt'altro che banale, e che tra l'altro ha in rosa un ex Juventus: Franco Israel . In forza ai biancoverdi, però, c'è un altro calciatore a cui stare attenti, e che in passato è stato vicinissimo a vestire la maglia bianconera: si tratta di Francisco Trincao.

I primi passi di Trincao e la Juve sfiorata

Classe 1999, inizia nelle giovanili del Porto ma cresce in quelle del Braga, con cui debutta anche in prima squadra. La sua classe e la sua tecnica sono indubbie, qualità più apprezzabili per chi di ruolo fa l'esterno offensivo ma che può giocare in tutte le posizioni dell'attacco per le doti fisiche possedute. A questo si aggiunge pure un discreto feeling con il gol e visione di gioco, che male non fa. Si fa notare anche nel campionato europeo under 19, con tre assist confezionati. Un exploit che sembrò giustificare l'incredibile clausola rescissoria inserita dal Braga nel suo contratto ad appena 16 anni: 30 milioni di euro. Il paragone più calzante in quel periodo, per le sue caratteristiche, era con Mahrez, ma idoli e modelli in testa Cristiano Ronaldo e Neymar. A cavallo tra il 2018 e il 2019 tanti big club si interessano a lui, e tra questi c'è la Juventus: operazione mai conclusa con i bianconeri per i costi dell'operazione ritenuti eccessivi dal club, considerando il poco spazio che avrebbe trovato in prima squadra.