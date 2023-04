Roma-Feyenoord, trasferta vietata: la reazione del club olandese

Il Feyenoord: "I nostri tifosi non sono i benvenuti a Roma"

Il Feyenoord ha annunciato la decisione non nascondendo la propria amarezza per la decisione assunta: "A seguito della decisione delle autorità italiane di non permettere ai tifosi del Feyenoord la presenza in occasione della gara di ritorno a Roma, la UEFA ha ordinato al Feyenoord di non vendere i biglietti ai tifosi della Roma per la gara di andata al De Kuip. Nell'ultimo periodo ci sono state frequenti consultazioni tra Feyenoord, Roma e UEFA per discutere le opzioni per i quarti di finale di Europa League. Lo sforzo del Feyenoord e del comune di Rotterdam è stato quello di lavorare per garantire la presenza dei tifosi in trasferta per creare una meravigliosa festa di calcio. Per qualche tempo è sembrato uno scenario fattibile avere almeno un numero ridotto di 1200 tifosi in trasferta per le partite, ma alla fine le autorità italiane hanno deciso diversamente. I tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma. A causa dell'assenza di tifosi in trasferta, i biglietti per settori nello stand Willem van Hanegem e il settore ospiti saranno in vendita per i tifosi del Feyenoord".