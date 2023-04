Europa League, Juventus-Sporting Lisbona: arbitra il turco Meler

Meler e i precedenti con le italiane

Il fischietto di Smirne non ha mai arbitrato la squadra maggiore della Juventus, ma in un'occasione, nella fase a gironi della Youth League 2018-19, ha diretto l'Under 19: 2-2 in casa contro il Manchester United. Due sconfitte, invece, con le Nazionali Under 17 e 18: la prima nella finale degli Europei 2017 persa ai calci di rigore contro l'Olanda, e la seconda nell'amichevole del 30 giugno 2018 contro la Spagna (3-2). Altro ko per la Lazio, che Meler ha arbitrato in occasione della fase a gironi dell'Europa League 2018-19 contro l'Eintracht Francoforte (1-2 all'Olimpico). L'unica vittoria di una formazione italiana nelle gare dirette dal fischietto classe '86 risale al 26 ottobre 2022: Napoli-Glasgow Rangers 3-0.

Meler e lo Sporting Lisbona

Una sola volta, invece, Meler ha diretto una partita dello Sporting Lisbona: 9 marzo 2022, Etihad Stadium, andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Manchester City e la formazione lusitana. Finì 0-0, con gli uomini di Pep Guardiola che non riuscirono a sfondare il muro eretto dai portoghesi di Ruben Amorim. Chissà come andrà stavolta.