Juventus in campo, obiettivo Sporting: paura Vlahovic ma tutto ok VIDEO

Allenamento Juve: tutti a disposizione di Allegri

La buona, ottima, clamorosa notizia è che l’allenatore aveva praticamente tutto il gruppo a disposizione. Pogba, Chiesa, Milik, De Sciglio… Presente anche Vlahovic, reduce dalla distorsione alla caviglia. Ha catalizzato l’attenzione dopo circa 15 minuti di allenamento, quando si è seduto per terra e si è fatto assistere da un componente dello staff. In realtà non era dolore alla caviglia, ma semplicemente è stata riposizionata una fasciatura probabilmente gli dava fastidio. Infatti l’attaccante ha poi ripreso ad allenarsi, provando le conclusioni in porta servito da de Sciglio e Alex Sandro.