Pogba, l'Europa tra Allegri e la speranza dei tifosi Juve

Se c'è un'attesa paragonabile a quella per Juve-Sporting Lisbona , andata dei quarti di finale di Europa League (appuntamento a domani, 13 aprile, con calcio d'inizio alle 21 all' Allianz Stadium ), è senza ombra di dubbio legata alla speranza di rivedere all'opera Pogba .

Juve, l'attesa per lo Sporting Lisbona e per tornare a godersi Pogba

I soli 35 minuti collezionati negli spezzoni di gara giocati contro Roma e Torino non possono, ovviamente, ritenersi sufficienti per appagare il desiderio di Pogba dei tifosi bianconeri. Quei tifosi che avevano sognato il suo ritorno e poi lo avevano festeggiato. Il resto è storia. Una storia finora non bellissima, ma ancora tutta da scrivere.