Juve-Sporting, Amorim: “Per loro conta molto di più, hanno più pressione”

TORINO - Ruben Amorim ha presentato in conferenza stampa, a Torino, la gara contro la Juventus valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. L'allenatore dello Sporting Lisbona ha dichiarato: "Ogni volta che possiamo cerchiamo di fare meglio di quanto abbiamo fatto. Sappiamo le qualità della Juventus, abbiamo visto tante loro partite. È una squadra diversa rispetto a prima, ha un tecnico di molta esperienza. Sarebbe bello vincere qui ma sappiamo che è una gara su 180 minuti. Se questo vale come un confronto di Champions? Abbiamo questo obiettivo entrambe ma vale più per il blasone della Juve. La Juve ha grande palmares, è abituata a giocare tante finali. Il nostro è un progetto diverso, più giovane. Per la Juve la partita di domani conta molto verso il percorso per arrivare in Champions”.