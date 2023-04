Diretta Juventus-Sporting ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata ad alzare l’asticella contro lo Sporting all'Allianz Stadium, nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League. Contro la squadra che ha eliminato (ai calci di rigore) l'Arsenal dalla competizione, i bianconeri vogliono prendere un buon vantaggio in vista del match di ritorno tra una settimane in Portogallo. L'obiettivo è evitare il secondo arrivederci dalle competizioni Uefa, dopo quello di fine 2022 in Champions, e precludersi lo slot di parteciparvi, disponibile per chi nella finale di Budapest alzerà il trofeo.