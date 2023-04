Diretta Feyenoord-Roma ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROTTERDAM - A Rotterdam ci sarà uno stadio intero a caccia di "rivincita", se così si può chiamare, dopo la finale di Conference League della scorsa stagione. L'andata dei quarti di finale di Europa League tra Feyenoord e Roma è infatti il primo round del doppio confronto tra olandesi e giallorossi, una sfida che Mourinho intende scindere da quanto accaduto nell'ultimo fresco precedente: "Non sono capace a pensare al Feyenoord di Tirana. Sembra che per voi è una cosa permanente, forse anche per loro. La Roma è una squadra umile con un mister umile che cerca di sapere tutto e cerca di ridurre gli imprevisti. Oggi in loro è difficile trovare dei difetti o dei punti deboli. Saranno sicuramente campioni d'Olanda tra qualche settimana. Noi invece non siamo i più forti d'Italia né dell'Europa League, ma possiamo vincere lo stesso. Giochiamo con quello che abbiamo, siamo equilibrati e ambiziosi".