Juventus-Sporting, i convocati di Allegri: non c'è Alex Sandro

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per la partita di stasera contro lo Sporting Lisbona nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League di scena allo Stadium. La squadra bianconera, che nel turno precedente ha eliminato agevolmente il Friburgo, dovrà affrontare i portoghesi che agli ottavi hanno fatto fuori ai calci di rigore il più quotato Arsenal. Grande assente della gara sarà il terzino brasiliano Alex Sandro, out a causa di un risentimento muscolare.