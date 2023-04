Disastro Mourinho in Europa: Roma ko, infortuni Dybala e Abraham!

Serata davvero sfortunata per la Roma in Europa League. La formazione di Mourinho perde 1-0 in casa del Feyenoord nell'andata dei quarti di finale e rimane in ansia per le condizioni di Dybala e Abraham, usciti dal campo per infortunio. I giallorossi hanno anche fallito un calcio di rigore con Pellegrini nel primo tempo sul risultato di 0-0 e poi, dopo la rete di Wieffer a inizio ripresa, hanno sfiorato il pareggio in diverse occasioni, senza però trovare la via del gol. Brutta sconfitta per i giallorossi, che dovranno ribaltare il risultato nella gara di ritorno in programma tra una settimana allo stadio Olimpico.