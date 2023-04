Juve-Sporting... palpitante: Gatti e Perin gli eroi dello Stadium

TORINO - L'andata dei quarti di Europa League, allo Stadium, finisce così: vince la Juve 1-0 sullo Sporting e Federico Gatti il torinese diventa l'eroe dello Stadium, con Perin. Perché la partita è tutta un palpitare, anche per Szczesny che chiede il cambio, battendosi il petto. Palpitazione, sì, è la parola chiave della serata, sempre vissuta tra ansia e foga, sbagli e tentativi azzeccati, attacchi fatti e subiti. Ma il tridente non punge e Allegri urla, eccome se urla. Le coperture non sono doc, così i passaggi finali. Un tempo a controbattere, a subire e a lanciarsi senza costrutto. Una seconda parte di ripresa più quadrata, con Fagioli e Vlahovic buttati nella mischia, con Pogba visto reattivo. Il gol è di Gatti, forse quello che attacca di più, partendo dalle retrovie: sgroppate a go-go e tanta vigoria. Bremer è il degno compare di Danilo leader: il muro c'è. E soprattutto c'è Perin: doppia parata e vai con la vittoria batticuore. L'andata va in archivio, al ritorno ci sarà da compattere. Con Gatti versione Chiellini si può.