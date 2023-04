Europa League, l'arbitro di Sporting-Juve: i precedenti con le italiane

Sporting Lisbona-Juventus, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma allo stadio 'José Alvalade', è stata assegnata al francese François Letexier, assistenti i connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto ufficiale Stephanie Frappart. Al Var l'olandese Pol van Boekel, assistito dal connazionale Rob Dieperink. Letexier ha arbitrato due volte squadre italiane tra Champions ed Europa League, con due vittorie per le formazioni di Serie A: Leverkusen-Atalanta 0-1 (ottavo di finale di EL a marzo 2022) e Ajax-Napoli 1-6 (fase a gironi in Champions a ottobre 2022).