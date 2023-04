Juventus, missione Sporting: Calvo, Allegri, i colloqui e le scelte

TORINO - C’è anche Francesco Calvo, responsabile dell’area tecnica della Juventus, a bordo campo alla Continassa per assistere all’ultimo allenamento della Juventus prima della partenza per Lisbona dove, domani sera alle 21, i bianconeri scenderanno in campo contro lo Sporting nei quarti di ritorno di Europa League dopo l’1-0 conquistato la settimana scorsa allo Stadium. Il dirigente si è intrattenuto a colloquio con Massimiliano Allegri, che parlerà in conferenza stampa alle 18.30 (le 19.30 in Italia) dall’Estádio José Alvalade.