Diretta Sporting-Juventus ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

LISBONA - La Juventus scende in campo allo stadio Alvalade di Lisbona ospite dello Sporting nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Allegri si presenta in Portogallo forte della vittoria dell'andata, arrivata grazie alla rete di Federico Gatti nel secondo tempo. In campionato i bianconeri vengono dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo. Lo Sporting di Amorim è reduce in campionato dal pareggio interno contro l'Arouca e stasera è chiamato all'ennesima impresa in Europa League dopo l'eliminazione dell'Arsenal agli ottavi arrivata ai rigori in casa dei Gunners.