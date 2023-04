Diretta Roma-Feyenoord ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - Restano 90 minuti, o poco più, poi il campo emetterà il suo verdetto. All’Olimpico arriva il Feyenoord, in palio ci sono le semifinali dell’Europa League, e per la Roma da ribaltare c’è l’1-0 di sette giorni fa in Olanda. Ma a sentire Mourinho alla vigilia a Trigoria sembra regnare la tranquillità: "D’altronde la qualificazione è ancora aperta", va ripetendo da giorni privatamente e pubblicamente lo Special One.