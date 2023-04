La Juve e la sentenza. Calvo: "Fiducia? Ormai manca poco"

LISBONA - Un sorriso e qualche battuta per Francesco Calvo che, allo scoccare dell’una, si è presentato al ristorante Solar dos Presuntos insieme a Gianluca Pessotto per il consueto pranzo Uefa nelle ore che precedono gli impegni internazionali. Davanti all’elegante location di Lisbona il dirigente bianconero non si è sbilanciato sull’esito dell’udienza del Collegio di Garanzia dello Sport, andata in scena ieri a Roma: “Giornata intensa. Fiducia? Non lo so, ma ormai si tratta solo più di aspettare”.