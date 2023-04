Alvalade, la trappola Sporting per la Juventus di Allegri

LISBONA - Un catino da 50 mila persone, ribollente d’entusiasmo. Si presenterà così, al fischio d’inizio di Sporting-Juventus, lo Stadio Josè Alvalade. Una cornice che accrescerà i contenuti della partita, ma che non rappresenterà per forza il classico ostacolo in più per i bianconeri. L'atmosfera si scalda, tifosi già in coda. Vlahovic e compagni dovranno avere la corazza.

Il percorso della Juventus

La squadra di Max Allegri, finora, ha costruito il proprio percorso in Europa League grazie ai successi esterni al ritorno, non soltanto un dato buono per la cabala. E lo ha fatto in contesti altrettanto incandescenti, come Nantes prima e Friburgo poi. Ora tocca all’esame, caliente anche per via della giornata quasi estiva a Lisbona, dell’Alvalade.