United umiliato: impresa Siviglia. Dybala salva la Roma, Mou in semifinale

Sarà il Siviglia l’avversario della Juventus in semifinale di Europa League . La formazione spagnola, dopo il 2-2 di una settimana fa a Old Trafford, ha travolto 3-0 il Manchester United al Sanchez Pizjuan e ha conquistato il passaggio del turno, eliminando i Red Devils. Siviglia avanti a inizio primo tempo con En Nesyri , poi il raddoppio di Bade nei primi minuti della ripresa e il definitivo 3-0 nel finale con il secondo gol di En Nesyri.

Roma contro Bayer Leverkusen in semifinale

La Roma, invece, va ad un passo dall'eliminazione ma ringrazia Paulo Dybala e riesce a qualificarsi per le semifinali di Europa League. Dopo la sconfitta di 1-0 in Olanda, i giallorossi sono passati in vantaggio al 60’ con la rete di Spinazzola ma poi hanno incassato il gol del pareggio con il colpo di testa di Igor Paixao. Ci ha pensato Dybala, entrato al 73', a segnare nel finale una fantastica rete per il 2-1 dei giallorossi che ha allungato la sfida ai supplementari. Poi, nei supplementari, le reti di El Shaarawy e Pellegrini hanno regalato la qualificazione a Mourinho. La Roma affronterà in semifinale il Bayer Leverkusen che, dopo l’1-1 nell’andata in Germania, ha vinto 4-1 sul campo della Royale Union Saint-Gilloise con le reti di Diaby e Bakker nel primo tempo e i gol di Frimpong e Hlozek nella ripresa.

