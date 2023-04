Juve, il calendario di aprile e le vittorie da collezionare

INVIATI A LISBONA - Un mese d’aprile di fuoco inizia a ripagare gli sforzi compiuti dalla Juventus per gremire il più possibile il calendario. E, dunque, avanzando – turno dopo turno – in Coppa Italia e in Europa League. Se nel giorno della riassegnazione (momentanea) dei 15 punti i bianconeri hanno staccato il pass per le semifinali in Europa contro lo Sporting, il meglio in realtà deve ancora venire.