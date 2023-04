Dybala e Del Piero, Roma-Juve dei numeri 10 in diretta tv: cos'è successo

Roma-Feyenoord, Dybala: dal gol di destro all'elogio di Mourinho

E poi ancora Pinturicchio: "Però quello stop fa tutta la differenza, come penso che tu ti senta a Roma. Non solo importante in questa strada ma a tratti fondamentale e hai dato un'altra soddisfazione". Dybala poi racconta: "La strada che abbiamo fatto, da Trigoria fino allo stadio, è stata incredibile. Paura per la gente, per come vive questa città il calcio. È stata una Roma molto bella, poi uno stadio così pieno, con 70 mila persone, ti aiuta nel momento di difficoltà. È un giocatore in più, molte volte. Sul 2-1 la gente ha continuato a spingere, ma lo abbiamo fatto anche noi. Abbiamo avuto un po' di paura dopo il loro gol. Tutti abbiamo voglia di vincere e Mourinho è un allenatore con una mentalità incredibile. Ci aveva detto che sarebbe stata così la partita e così è stata. Questa squadra sa cosa significa vincere in Europa, mancano poche partite e speriamo di arrivare in finale". Sul tecnico portoghese continua: "Tutti conosciamo la sua storia, in ogni squadra in cui è stato ha vinto. La sua mentalità ci trascina, sa come sono le partite. Nel momento in cui ha dovuto cambiare la squadra, abbiamo giocato meglio e vinto meritatamente. Spero che la squadra possa continuare così e noi daremo il massimo per giocare la finale".