Il Siviglia e l’obiettivo settimo sigillo: tutto sui rivali della Juventus

Alla vigilia della sfida di giovedì scorso contro il Manchester United , Ivan Rakitic aveva avvertito i Red Devils e più in generale tutte le aspiranti all' Europa League sul fatto che chi vorrà vincere il secondo (per importanza) torneo continentale per club dovrà fare i conti loro: «Quando il Siviglia si alza, attenzione». Una sorta di profezia che si auto avvera. Non è semplice spiegare - e, per questo, capire - quello che è successo negli ultimi mesi all'ombra del Ramón Sánchez Pizjuán . Una stagione nata male e continuata peggio, ma che potrebbe finire alla grande. E già, perché il 3-0 rifilato alla squadra di Erik Ten Hag è sia una dichiarazione di intenzioni che d'amore verso una competizione che hanno vinto più di qualsiasi altra squadra europea. Ed è per questa ragione che l'obiettivo dichiarato è quello di aggiungere «la Séptima» alle sei Coppe Uefa già in bacheca.

Quando, in zona mista è stato chiesto a Casemiro se l'idillio del Siviglia con l'Europa League fosse paragonabile a quello del "suo" Real Madrid con la Champions, l'ex centrocampista merengue ha risposto in maniera piccata, ricordando che di coppe dalla grandi orecchie i madrileni ne hanno vinte 14: «Gliene mancano sette... anzi otto». Più che un errore di calcolo, quello del mediano brasiliano, è stato il lapsus di chi ha dato già per scontato l'epilogo del torneo. Ed è proprio per questo che Casemiro si è finito per contraddire, confermando il grande feeling con il torneo dei biancorossi. E, del resto, sotto la Giralda c'è già chi si è preoccupato di ricordare che «la storia gioca a favore del Siviglia che, in Europa League, dai quarti di fi nale in poi, non è mai stato battuto». Un dato che la Juventus farà bene a tenere in grande considerazione. Molto di più dell'attuale situazione di classifica degli andalusi.