Juve, senti il vicepresidente Siviglia: Da qui non usciranno vivi

SIVIGLIA (Spagna) - Una cosa è certa, tra i dirigenti del Siviglia non c'è molto scaramanzia. In vista delle semifinali di Europa League contro la Juventus, il vicepresidente degli spagnoli, José María del Nido Carrasco, non ha avuto dubbi nell'indicare la sua squadra come favorita per il passaggio del turno, peraltro usando termini e considerazioni molto "audaci": "Mancano due partite per giocare una finale Uefa e, se abbiamo la fortuna di vincere, tre per essere in Champions League. Dobbiamo andare a Torino con l'ambizione di ottenere un buon risultato e poi, al ritorno, con l'atmosfera che c'era contro il Manchester United, assicurarsi che nessuno lasci vivo il Ramón Sánchez-Pizjuán".