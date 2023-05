Tolosa in Europa? Solo se non ci va il Milan, ecco perché

MILANO - La vittoria del Tolosa della Coppa di Francia ha fatto sorridere Gerry Cardinale, visto che RedBird è l’azionista di maggioranza del club francese che, battendo in finale il Nantes per 5-1, ha ottenuto la qualificazione all’edizione 2023-24 dell’Europa League. Ma questo potrebbe non bastare al Tolosa per giocare la seconda competizione europea, perché il regolamento Uefa vieta la fattispecie secondo la quale una proprietà possa avere due club che partecipino a manifestazioni continentali.