Mendilibar avvisa la Juve: “Il Siviglia arriva in finale quasi ogni anno”

SIVIGLIA (Spagna) - Ha cambiato quasi tutto, sicuramente la prospettiva dalla quale il Siviglia osserva la sua stagione. Da quando a marzo è arrivato in panchina José Luis Mendilibar (prendendo il posto di Jorge Sampaoli), la squadra andalusa non solo è riuscita a evitare la retrocessione, ma è anche arrivata in semifinale di Europa League, eliminando nei quarti una super favorita del calibro del Manchester United: "Questo club - ha detto Mendilibar a UEFA.com - è abituato a giocare in Champions League e in Europa League da 15 o 20 anni. Siamo passati dal pensare alla retrocessione al pensare alla vittoria in Europa League. Quello che faccio, e quello che cerco di far capire ai miei giocatori, è pensare solo alla prossima partita, nient'altro".