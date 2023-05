Europa League, Juventus-Siviglia: dove vederla in tv e streaming

TORINO - La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per tuffarsi nuovamente in Europa League, con la semifinale d'andata contro il Siviglia da giocare all'Allianz Stadium . L'appuntamento è per domani, giovedì 11 maggio 2023, con i bianconeri che affronteranno gli specialisti della competizione (ben 6 vittorie), capaci di eliminare il Manchester United nei quarti di finale.

Juventus-Siviglia, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Juventus e Siviglia si giocherà domani sera alle 21 all'Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252), DAZN e Now. La gara sarà inoltre visibile anche in diretta in chiaro su Rai 1.