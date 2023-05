Juve-Siviglia, Mendilibar e l’insidia corto muso: “Ci saranno poche reti”

"Sono molto emozionato per la partita di domani. Chiavi della partita? Sicuramente la tranquillità, non perdere la calma, la concentrazione. Non sarà come la partita contro il Manchester perché il calcio italiano è diverso: contro la Juve dovremo mantenere la calma, affrontando la sfida minuto dopo minuto. Non mi aspetto una partita con tanti gol, la Juve quando vince lo fa con poche reti e approfittano del vantaggio per non sbilanciarsi: sanno affrontare questo tipo di competizioni e di gare". Lo ha dichiarato Josè Luis Mendilibar, allenatore del Siviglia, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Europa League sul campo della Juventus. Il tecnico degli spagnoli ha aggiunto: "Sono tranquillo, non sono nervoso. Sto affrontando gli allenamenti con tranquillità, non impazzisco dietro gli avversari. Penso alla tranquillità e al benessere dei giocatori. Sono fiducioso, sono convinto che anche qualsiasi squadra ci possa battere e che noi possiamo battere qualsiasi squadra. Juve compresa".