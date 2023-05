Roma-Bayer, decide Bove: Mourinho vede la finale di Europa League

Una Roma 'incerottata' vince il primo round contro il Bayer Leverkusen e conquista un buon vantaggio in vista della gara di ritorno in Germania. I giallorossi di Mourinho, con diversi titolari fuori per infortunio, battono 1-0 in casa i tedeschi nella semifinale di andata di Europa League e vedono la finale, in programma il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. A decidere la sfida dell'Olimpico, sotto gli occhi di Francesco Totti, è il giovane Bove, capace di sbloccare il risultato nel secondo tempo e regalare una vittoria importantissima alla Roma in vista del ritorno a Leverkusen tra sette giorni.