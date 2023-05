Siviglia-Juve, sorpresa Mendilibar: Il gol di Gatti ci aiuta, ecco perché

TORINO - Ha sorpreso un po' tutti, l'allenatore del Siviglia José Luis Mendilibar , quando ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Juventus, pareggiata in pieno recupero per la rete di Gatti . Il tecnico spagnoli ha cercato infatti di vedere il bicchiere mezzo pieno : "Dobbiamo concentrarci su tutta la partita che abbiamo fatto. Un peccato prendere un gol così, ma è quello che capita nel calcio. Siamo contenti di aver giocato così in un campo molto difficile. Abbiamo cercato di dominare sempre e l’abbiamo fatto per molti minuti, per questo siamo contenti. Peccato per la rete nel finale, ma forse questo risultato non è male. Forse con una vittoria avremmo pensato di aver già vinto. Psicologicamente può aiutarci”.

Nessuna polemica sull'angolo

Ecco perché il tecnico tiene ancora tutto in bilico in vista del ritorno a Siviglia: “Non so, non so come si metterà la Juve. Dipende da come verranno loro, se loro faranno come oggi sarà una partita molto simile. Dobbiamo concentrarci su questa partita e noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Questo gol preso all’ultimo minuto altrimenti potrebbe farci male. L’angolo? È stato concesso dopo il recupero. Non avendo chiuso la partita prima di quella giocata era logico che dopo doveva far battere il corner. Il calcio è così, a volte favorisce te e a volte gli avversari. Se non avessero fatto gol ce ne saremmo dimenticati, così sicuramente lo ricorderemo”.