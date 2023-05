Gatti entra nella storia degli italiani della Juve: il record

Grazie alla rete realizzata in pieno recupero (fonte Opta), Gatti è diventato uno dei cinque difensori italiani della Juventus ad avere segnato in una semifinale di una grande competizione europea . Gatti ha raggiunto, tra gli altri, Sergio Porrini: eroe silenzioso, che ricorda molto il Gatti di oggi. Nel dettaglio, tutti i difensori italiani della Juve ad aver realizzato un gol nel penultimo atto di una delle principali Coppe continentali sono:

Juve, Gatti graffia ancora in Europa League

Per Gatti si tratta della seconda rete stagionale, la seconda di fila in casa in Europa League, dopo quello realizzato nell'andata dei quarti di finale contro lo Sporting Lisbona. Un sigillo fondamentale, che aveva permesso alla Juve di andare a giocare la gara di ritorno con un prezioso vantaggio, capitalizzato con l'1-1 in Portogallo. Il lasciapassare per andare a contendere al Siviglia un posto per la finale di Bucarest alla Puskas Arena.