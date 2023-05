Pogba e Gatti, connessione Juve: "Lo spirito del guerriero"

TORINO - Giocate d'alta scuola, numeri che solo giocatori di una classe sopraffina come lui posso anche solo pensare e molto altro ancora. L'assist per la rete di Gatti in pieno recupero che ha permesso alla Juventus di non uscire sconfitta contro il Siviglia in Europa League, è stato solo il suggello finale di un ingresso in campo di Pogba che ha fatto finalmente vedere il vecchio "Polpo", quello capace di incantare e decidere le partite.