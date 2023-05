Totti tifa anche Juve: "La vorrei in finale di Europa League con la Roma"

FIUMICINO (Roma) - "Stasera stiamo davanti al televisore (in riferimento alla semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, ndr), però diciamo che in questi ultimi match dell'anno ci sono tantissime cose che non vedevamo, tutte le italiane sono arrivate insieme verso la finale, l'unico obiettivo che tutti hanno in mente a inizio stagione. Speriamo che Roma e Juve possano arrivare in finale di Europa League". Sono le parole dello storico ex capitano giallorosso Francesco Totti, che ha parlato ai cronisti presenti al "The wow side shopping centre" di Fiumicino, dove è stata presentata quest'oggi una statua a sua immagine fatta con 70mila mattoncini Lego: "Ogni tanto riguardo qualche mia immagine così, è passato un po' di tempo. È stato un percorso così lungo, ci sono stati alti e bassi, ma è dalle sconfitte che sono venute le vittorie".