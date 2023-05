Diretta Bayer-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LEVERKUSEN (Germania) - Mille e duecento chilometri, tanto dista Budapest da Roma. Alla squadra di Mourinho, però, manca ancora il biglietto per la capitale ungherese. Un pass di sola andata per il 31 maggio che può arrivare stasera a Leverkusen, dove i giallorossi affronteranno il Bayer nel secondo atto di una semifinale d’Europa League che li vede avanti di un gol. Si riparte dall’1-0 dell’Olimpico e se i tifosi sognano già il secondo trofeo europeo consecutivo, dopo la Conference dello scorso anno, lo Special One preferisce andare per step. Per questo a chi gli chiede del suo futuro e se questo sia legato alla vittoria dell’Europa League preferisce non rispondere, mentre assicura che saranno tutti a disposizione i suoi giocatori, esclusi gli infortunati di lungo corso, per la battaglia in terra tedesca. L’opportunità di arrivare in finale e portare a casa una coppa è tanto ghiotta infatti anche per Xabi Alonso che non si è potuto nascondere. La sfida con il suo vecchio maestro José Mourinho, che lo ha allenato al Real Madrid, è il grande tema: ribaltare il gol di Bove potrebbe portare il Bayer ad una nuova finale europea dopo quella di Chiampions del 2002 persa proprio contro i Blancos.