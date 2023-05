Siviglia ed Europa League, il dato incredibile che fa tremare la Juventus

La Juventus fa visita al Siviglia in Spagna per la semifinale di ritorno di Europa League dopo l'1-1 dell'andata a Torino. Spagnoli e bianconeri si giocano un posto nella finalissima in programma il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. C'è però un particolare dato che riguarda il Siviglia in Europa League e fa tremare i tifosi juventini.