Roma in finale di Europa League: Mourinho parcheggia il bus a Leverkusen

LEVERKUSEN (Germania) - Il capolavoro di Mourinho è completo. Senza tirare mai in porta, rinunciando a giocare a calcio e lasciando il pallino del gioco sempre al Bayer Leverkusen, la Roma riesce a conquistare la finale di Europa League e adesso proverà a vincere il secondo trofeo Uefa consecutivo dopo la Conference League dell'anno scorso. In Germania è un monologo delle "Aspirine", che però non riescono mai a sfondare e vengono fermate sullo 0-0, lasciando così la rete di Bove nel match d'andata a fare la differenza.