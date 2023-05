Mancini un leone, Matic professore: le pagelle di Bayer Leverkusen-Roma

LEVERKUSEN

Hradecky ng

Totalmente inoperoso.

Tapsoba 6.5

Conferma il trend dell’andata: ottima gestione dei duelli e presente in seconda battuta.

Tah 6.5

Preciso nelle preventive, non va mai fuori giri.

Hincapié 6

Spinta emotiva e per tenere alto il baricentro che lo porta a rischiare il rosso nel finale.

Frimpong 6

Perenne spina nel fianco a destra, trova un muro quando cerca l’ultimo passaggio.

Demirbay 6.5

Dà una diversa dimensione tecnica al centrocampo, paga lo scotto della lentezza sui tagli di Pellegrini ma ne val la pena: pericolosissimo anche dalla distanza, pecca di poco in precisione.

Palacios 6

Ottima gestione del possesso, accompagna meno l’attacco.

Hlozek (35’ st) 5.5

Va dentro l’area, non la prende mai.

Bakker 4.5

Anello debole della catena, manda al vento almeno due nitide azioni da gol.

Adli (28’ st) 6

Entra e crea scompiglio.

Diaby 6

Fa tremare la traversa, poi poco altro. Finale nervoso.

Wirtz 6

Più propositivo tra le linee, prova a prendersi la complicata responsabilità di creare superiorità numerica.

Azmoun 5.5

In movimento, un po’ esitante quando si tratta di concludere.

All. Xabi Alonso 6.5

Organizza le uscite come meglio non potrebbe: il suo Bayer mette le tende nella metà campo avversaria e crea come meglio non potrebbe i presupposti per un gol che non arriva nonostante 23 tentativi.