Diretta Siviglia-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BUDAPEST (UNGHERIA) - L'attesa è finita. Alle ore 21, alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria, Siviglia e Roma si affrontano nella finalissima di Europa League. I giallorossi, dopo la vittoria della Conference League la scorsa stagione nella prima edizione, vogliono mettere in bacheca il terzo trofeo continentale - nel 1961 capitan Losi e compagni vinsero la Coppa delle Fiere -. Di fronte, però, ci saranno gli andalusi, specialisti della competizione che hanno vinto ben sei volte, record assoluto. La squadra di José Mourinho, per arrivare fin qui, si è qualificata come seconda forza del Gruppo C superando poi negli scontri a eliminazione diretta Salisburgo, Real Sociedad, Feyenoord e Bayer Leverkusen. La formazione di Mendilibar, invece, retrocessa dalla Champions League, ha estromesso dalla competizione Psv Eindhoven, Fenerbahce, Manchester United e Juventus. Per la Roma si tratta della seconda finale di Coppa Uefa/Europa League dopo quella persa nella doppia sfida contro l'Inter nel 1991. Intanto i tifosi hanno raggiunto in massa e con ogni mezzo Budapest: c'è una finale da giocare e la squadra ha bisogno della loro spinta.