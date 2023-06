Siviglia, la calma di Bono in finale: maestro zen del football

BARCELLONA - Il portiere zen. Mentre tutti i suoi compagni di squadra festeggiavano come degli ossessi la settima Europa League della storia del Siviglia, Yassine Bono se ne stava tranquillo. Il suo dovere l'aveva fatto, parando due rigori e il suo modo di celebrarlo era quello di guardare, quasi in prospettiva, Navas e compagni saltare di gioia. Non a caso, tra l'euforia e il caos generale, il portierone marocchino, nato a Montreal 32 anni fa, è stato l'unico a non sfuggire ai ripetuti tentativi del nostro collega di Movistar+ che aveva l'ingrato compito di rincorrere e placcare i protagonisti dell'impresa sevillista per portarli al suo microfono: «Ma come fai a restare così calmo dopo tutto quello che è successo e che hai fatto?». Anche il giornalista spagnolo, Ricardo Sierra, era più eccitato di lui: «Ho già vissuto un sacco di momenti di questo tipo e sapevo che la cosa migliore era quella di restare calmo», ha assicurato con la tranquillità zen di chi è soddisfatto del proprio lavoro, cosciente che i suoi compagni di squadra e il suo allenatore si aspettavano che lo facesse.