L'Ajax ipoteca i gironi di Europa League. Ok Dinamo Zagabria e Olympiakos

RAZGRAD (Bulgaria) - L'Ajax si impone 4-1 a Razgrad contro il Ludogorets nell'andata dei play-off di Europa League, ipotecando di fatto - in attesa della gara di ritorno in programma ad Amsterdam fra una settimana - l'accesso alla fase gironi della competizione.

I Lancieri si portano avanti di quattro reti grazie alla tripletta di Kudus e al gol di Brobbey. I padroni di casa accorciano nella ripresa con il rigore di Verdon.

Europa League, tutti i risultati

Importanti successi anche per la Dinamo Zagabria, 3-1 contro lo Sparta Praga, l'Olympiakos, col medesimo risultato contro il Cukaricki, e per Qarabag, Slavia Praga e Royale Union, vittoriose, tutte e tre per 2-0, rispettivamente contro Olimpia Lubiana, Zorya e Lugano. Slovan Bratislava e Lask battono 2-1 Aris e Zrinjski, mentre chiudono il quadro il 2-2 tra Hacken e Aberdeen e l'1-1 tra Klaksvik e Sheriff Tiraspol.