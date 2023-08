Europa League, playoff: Sparta Praga, che rimonta sulla Dinamo Zagabria

Clamorosa rimonta nel ritorno dei play-off di Europa League ad opera dello Sparta Praga . Sconfitta 3-1 all'andata a Zagabria, la formazione ceca si è imposta oggi contro la Dinamo per 4-1: in gol l'ex Parma e Sassuolo Haraslin .

Saranno due le squadre a rappresentare Praga nei gironi di Europa League: avanza infatti anche lo Slavia, nonostante la sconfitta contro lo Zorya. Si qualificano anche Qarabag, Aris e Sheriff.

Play-off Europa League, i risultati

Di seguito tutti i risultati delle partite valide per il ritorno dei play-off di Europa League. Le squadre in grassetto sono quelle che, al termine del doppio confronto, hanno staccato il pass per la fase a gironi, mentre in fondo tra parentesi è riportato il risultato della gara d'andata.

Qarabag-Olimpia Lubiana 1-1 (2-0)

Aris Limassol-Slovan Liberec 6-2 (1-2)

Sheriff Tiraspol-Klaksvik 2-1 (1-1)

Sparta Praga-Dinamo Zagabria 4-1 (1-3)

Zorya-Slavia Praga 2-1 (0-2)

