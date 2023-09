Diretta sorteggi Europa League Roma e Atalanta: dove e quando vederli in tv

I giallorossi inseguono il trofeo sfuggito la scorsa stagione solo all'ultimo atto, quando la squadra di José Mourinho si arrese ai pluricampioni del Siviglia, detentori della coppa e dunque "promossi" in Champions League. La fase a gironi partirà il 21 settembre e si concluderà il 14 dicembre con gare al giovedì, stesso giorno della Conference League, con calcio d'inizio alle 18.45 e 21.

Sorteggi Europe League: criteri e regole

Al sorteggio prendono parte 32 squadre – 12 qualificate di diritto, dieci vincitrici degli spareggi e dieci provenienti dagli spareggi di Uefa Champions League e dal terzo turno di qualificazione. In questa fase del torneo non si possono affrontare due squadre della stessa federazione.

Le date della fase a gironi di Europa League

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre

Dove vedere i sorteggi di Europa League

La cerimonia dei sorteggi della fase a gironi di Europa League si terrà alle 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà visibile in diretta su Sky Sport e DAZN e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.